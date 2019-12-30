» شاهد.. مباراة ملاكمة مثيرة بين "كنغرين" تثير مواقع التواصل

30 ديسمبر 2019 - 11:19 ص

وثقت ليز مانسون الاسترالية ملاكمة مثيرة بين أثنين من الكونغر أثناء زيارتها لأبنتها في " بريسبن" شرق استراليا، ثم شاركت مقطع الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي أثار ضجة بين مشاهديه.

ويظهر مقطع الفيديو الحيوانان وهم يتصارعان ويسقطان فوق بعضهم علي الأرض وعلي طاولة خشبية، ثم ركضا بعيدا دون أن يظهر فائز أو خاسر في المباراة.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو حصد الآلاف من المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي.





http://https//www.facebook.com/abcinbrisbane/videos/1212460875627442/?t=33