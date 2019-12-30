الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

30 ديسمبر 2019 - 11:32 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام الثلاثة القادمة، حيث أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18 درجة مئوية.





وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية عبر "الفضائية الأولى"، الإثنين 30 ديسمبر، أن هناك عدم استقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة خلال الـ72 ساعة القادمة .







