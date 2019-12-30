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المحافظين يناقش قضية مسلمي الإيغور مع دبلوماسيين من السفارة الصينية

الحياة السياسية

مسلمي الإيغور
مسلمي الإيغور
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أمينة عبد العال

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المحافظين

السفارة الصينية

مسلمي الإيغور

استقبل حزب المحافظين أمس، السبت، دبلوماسيين السفارة الصينية بالقاهرة، في تلبية لدعوة الحزب لمناقشة أبعاد وملابسات قضية مسلمي الإيغور وإقليم شينجيانغ بالصين.

تناول اللقاء عدة محاور أبرزها الحديث عن القضية الشائكة دوليًا وهي وضعية مسلمي الإيغور، وتوضيح حقائق وملابسات الأمور، فضلًا عن مناقشة آليات تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الصين، وبالتحديد إقليم شينجيانغ.

وكان قطاع الحقوق والحريات بالحزب قد وجه دعوة للسفارة الصينية بالقاهرة لسماع رؤية الجانب الصيني في ملف الإيغور

حضر اللقاء النائب طلعت خليل، ومصطفى كمال الدين حسين أعضاء مجلس النواب، وعمرو الشريف نائب رئيس الحزب للتنظيم، والدكتور خالد سمير نائب رئيس الحزب لشؤون الصحة، والمهندس محمد أمين نائب رئيس الحزب للحقوق والحريات، ودكتور اشرف بلبع نائب رئيس الحزب للتخطيط، ومي عزام عضو المجلس الرئاسي، ومصطفى بكير نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب والرياضة، وداليا فكري رئيس لجنة المرأة، وعلى الفيل رئيس لجنة الاتصال الجماهيري.


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