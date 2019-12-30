  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

النتائج النهائية للتصويت على استفتاء اعتزال "آل الشيخ"

الرئيس الامريكي

تعرف علي سر اختفاء تغريدات ترامب من " تويتر"

برلمان

أول رد من البرلمان على ظاهرة تعاطي اللاعبين المنشطات

سيارة شيري

حيلة ذكية لـ 4 كويتين لتهريب سيارة من السعودية

وزارة التعليم

حقيقة إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

السعودية

6 قرارات تدخل حيز التنفيذ في السعودية

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

مباراة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

هالة زايد

"مسمهاش طنط" خناقة نارية بين متحدث"الصحة"ولميس جابر

لميس جابر

لميس جابر عن تجربتها بالبرلمان: "قلت لمي نفسك بقى"

بدءا من الأربعاء..

6 قرارات تدخل حيز التنفيذ في السعودية

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ضبط مصنع للخمور بالسعودية يصدر آلاف اللترات

#

"صفقة القرن" تدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

#

روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ

#

تفعيل أمر ملكي بتوحيد رسوم الحج والعمرة

السعودية

أخبار السعودية

يناير

قرارات

صحف

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن هناك عدد من القرارات واللوائح ستطبق بداية من الأربعاء المقبل والتي تم إصدارها خلال عام 2019.
وحسب صحيفة صدي السعودية القرارات: 

والقرار الأول هو السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.


كما سيتم اعتماد الهوية الشخصية بدلا من بطاقة التأمين عند زيارة المستشفيات بالمملكة، حيث أكد مجلس الضمان الصحي على أنه سيتم الاكتفاء ببطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم .


وستطبق لائحة الزكاة الجديدة على السعوديين والخليجيين المقيمين بالمملكة في مطلع يناير 2020.


كما سيتم تحديد وتنظيم العمل الليلي، من 11 مساءً إلى 6 صباحًا، بالإضافة إلى إيقاف استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية.


وأخيرًا سيتم توطين نشاط الأجرة (الخاصة) حيث سيقتصر العمل بدءً من 2020 على السائقين السعوديين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مأساة.. مسن يعاني كسور وشروخ بجسده والتضامن تتدخل
» القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي
» المحافظين يناقش قضية مسلمي الإيغور مع دبلوماسيين من السفارة الصينية
» "اخشي ألا اقيم حدود الله"..الطريقة السحرية لخلع زوجك النكدي
» شاهد.. مباراة ملاكمة مثيرة بين "كنغرين" تثير مواقع التواصل
» على الطريقة الخليجية..فيفي عبده تثير ضجة على انستجرام
» "التموين":احتياطي السكر يكفي لـ 6 أشهر والأرز 3
» استقبال وفد من كينيا لتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل
» المالية: الرئيس يوفر كل سُبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي
» لاعب كرة شهير يقتل شقيقته
» بعد صورتها الجريئة..لينا الفيشاوي تتصدر تريند جوجل

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:48 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك