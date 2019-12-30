تعرف علي سر اختفاء تغريدات ترامب من " تويتر"

30 ديسمبر 2019 - 12:11 م

فسر القائمين علي إدارة" تويتر" السر وراء اختفاء تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من علي الموقع، بقطع للتيار الكهربائي في احد أنظمة " تويتر"، لافتين إلي أن حساب الرئيس "ترامب" والذي يبلغ عدد متابعيه 68 مليون، إلي جانب حسابات أخري تضررب من هذا العطل.

في سياق متصل نفي الرئيس ترامب أن يكون قد ألغي أي من تغريداته والتي كان يتحدث فيها عن مساعي عزله من منصبه.

جدير بالذكر أن إدارة "تويتر" أعلنت أنها تعمل علي إصلاح هذا العطل حاليا، معتذرة عن أي لبس أو لغط حدث بسبب ذلك العطل.