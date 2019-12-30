» مأساة.. مسن يعاني كسور وشروخ بجسده والتضامن تتدخل

30 ديسمبر 2019 - 12:36 م

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية علاء عبد العاطي بالتوجه للتعامل مع شكوى تواجد مسن بلا مأوى يعاني من آلام شديدة وقرح فراش ولا يوجد من يرعاه.

وتبين أن المسن (صلاح ) يبلغ من العمر 57 عاما - أرمل- وليس لديه أبناء وكان يعمل فني تبريد وتكييف وكان يعيش مع والدته ولكن توفت والدته مما أدى إلى إصابته ببعض الآثار النفسية أدت الى خروجه وتواجده بالشارع،.

على الفور توجه معاون الوزيرة لمقر تواجد المسن ووجده في شقة إيجار بمدينة بدر ولا يوجد بها أية تجهيزات ويعاني من كسور بالذراع الأيسر وشرخ بالحوض وإصابته بقرحة فراش من الدرجة الثالثة.

نسقت الوزارة مع فريق دار بسمة للإيواء وحضر الفريق قام بعمل الإسعافات الأولية ونسق الفريق مغ مستشفى الزقازيق العام، ونُقل للمستشفى وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتم حجزه تمهيدا لإجراء عملية جراحية يوم الأثنين المقبل في ذراعه الأيسر.

ويتلقى الآن كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيدا لإجراء التدخل الجراحي على أن يتم نقله فور استقرار الحالة الصحية إلي دار بسمة للإيواء بالشرقية.

وتنوه الوزارة على تلقيها كافة البلاغات الخاصة بكبار السن بلا مأوى على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال رقم فريق التدخل السريع 0109536811 أو من خلال حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على نوقع فيسبوك.