  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

دعوة عاجلة من الملك سلمان للسعوديين

الزمالك

مفاجأة..مخرج أهلاوي لأغنية قناة "الزمالك"

برلمان

أول رد من البرلمان على ظاهرة تعاطي اللاعبين المنشطات

مطار الرياض

وظائف خالية للرجال والنساء في مطار الرياض

ذعر بمحكمة منيا القمح بعد خروج رصاصة من سلاح مجند بالخطأ

شاهد.. دفتر ينقذ سعودية من رصاصة طائشة

المستشار تركي آل الشيخ

بسبب " الأخفش".. تركي آل الشيخ يهدد هؤلاء

أردوغان

مصادر تكشف سبب تفشي "الجرب" في تركيا

السعودية

السعودية تعلن عن إنجاز غير مسبوق

تركي آل الشيخ

النتائج النهائية للتصويت على استفتاء اعتزال "آل الشيخ"

الرئيس الامريكي

تعرف علي سر اختفاء تغريدات ترامب من " تويتر"

مأساة.. مسن يعاني من كسور وشروخ بجسده والتضامن تتدخل

الصفحة الأخيرة

مسن يعاني كسور وشروخ بجسده بلا مأوي
مسن يعاني كسور وشروخ بجسده بلا مأوي
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«المناوي»: الإعلام المصري يعانى من غياب "الحياد"

#

«عبد الحقيظ» يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق

#

نجم الأهلي يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

#

فنانة شهيرة تتزوج من مسن يتعدى الـ80: "قلبه شباب"

الشرقية

وزارة التضامن

مدينة بدر

نيفين القباج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية علاء عبد العاطي بالتوجه للتعامل مع شكوى تواجد مسن  بلا مأوى يعاني من آلام شديدة وقرح فراش ولا يوجد من يرعاه.

وتبين أن المسن (صلاح ) يبلغ من العمر 57 عاما - أرمل- وليس لديه أبناء وكان يعمل فني تبريد وتكييف وكان يعيش مع والدته ولكن توفت والدته مما أدى إلى إصابته ببعض الآثار النفسية أدت الى خروجه وتواجده بالشارع،.

على الفور توجه معاون الوزيرة لمقر تواجد المسن  ووجده في شقة إيجار بمدينة بدر ولا يوجد بها  أية تجهيزات ويعاني من كسور بالذراع الأيسر وشرخ بالحوض وإصابته بقرحة فراش من الدرجة الثالثة.

نسقت الوزارة مع فريق دار بسمة للإيواء وحضر الفريق قام بعمل الإسعافات الأولية ونسق الفريق مغ مستشفى الزقازيق العام، ونُقل للمستشفى وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتم حجزه تمهيدا لإجراء عملية جراحية يوم الأثنين  المقبل في ذراعه الأيسر.

ويتلقى الآن  كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيدا لإجراء التدخل الجراحي على أن يتم نقله فور استقرار الحالة الصحية إلي دار بسمة للإيواء بالشرقية.

وتنوه الوزارة على تلقيها كافة البلاغات الخاصة بكبار السن بلا مأوى على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال رقم فريق التدخل السريع 0109536811 أو من خلال حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على نوقع فيسبوك.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. حكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة قدم
» السودان يقر ميزانية 2020 بعجز مليار دولار
» "الزراعة": وجود قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية أولوية قصوي
» إعلامية كويتية تفتح النار على ابنة الفيشاوي:"انحلال"
» 4 أسباب وراء فتح النساء أفواههن أثناء وضع الماسكارا
» مأساة.. مسن يعاني من كسور وشروخ بجسده والتضامن تتدخل
» القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي
» المحافظين يناقش قضية مسلمي الإيغور مع دبلوماسيين من السفارة الصينية
» "أخشى ألا أقيم حدود الله"..الطريقة السحرية لخلع زوجك النكدي
» شاهد.. مباراة ملاكمة مثيرة بين "كنغرين" تثير مواقع التواصل
» على الطريقة الخليجية..فيفي عبده تثير ضجة على إنستجرام

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:07 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك