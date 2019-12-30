النتائج النهائية للتصويت على استفتاء اعتزال "آل الشيخ"

30 ديسمبر 2019 - 12:55 م

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار، عن النتائج النهائية، للاستفتاء الذي أجراه قبل أيام حول اعتزاله موقع تويتر من عدمه.





وكشفت النتائج عن مطالبة 66% من المصوتين بعدم اعتزال تركي آل الشيخ من تويتر.







