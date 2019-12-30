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النتائج النهائية للتصويت على استفتاء اعتزال "آل الشيخ"

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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وكالات - الدويني فولي

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تويتر

اعتزال

مطالبة

تركي آل الشيخ

المصوتين

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار، عن النتائج النهائية، للاستفتاء الذي أجراه قبل أيام حول اعتزاله موقع تويتر من عدمه.
وكشفت النتائج عن مطالبة 66% من المصوتين بعدم اعتزال تركي آل الشيخ من تويتر.


كما صوت 21% من المصوتين الذي قارب عددهم الـ2 مليون مصوت على اعتزال آل الشيخ لمنصة تويتر، بينما أكد الـ13% الباقيين على أن هذا القرار يخصه وحده.

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