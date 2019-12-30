» 4 أسباب وراء فتح النساء أفواههن أثناء وضع الماسكارا

ترددت الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين وضع الماسكاروفتح الفم، وهو ما يثير فضول الكثيرين حول معرفن السر وراء هذه الحركة التلقائية عند النساء .

من جهتها، كشفت خبيرة التجميل ليزا إلدريدج، هناك الكثير من النظريات المختلفة حول سبب فتح المرأة لفمها خلال وضع الماسكارا، منها أن ذلك يجعل الرموش ممتدة وواضحة، ما يسمح للمادة السوداء التي تزيد من طول وكثافة الرموش بأن تتراكم على الشعيرات بشكل أكثر وضوحا ودقة.

كما أوضحت أن هناك سببا آخر، وهو أن فتح الفم يمد جلد الوجه بالكامل، وبالتالي يقلل ذلك من حدوث أخطاء عند وضع الماسكارا، وهناك أيضا من يرى أن فتح الفم يقلل من حركة الجسم خلال التنفس، وبالتالي سيكون الوجه أكثر ثباتا خلال القيام بعملية تكثيف الرموش .

وكان لطبيب الأعصاب برايان كوبر، الذي يعمل في مستشفى بريجهام في الولايات المتحدة الأمريكية، رأي آخر في سبب فتح المرأة لفمها خلال وضع الماسكارا، إذ يشير إلى أن الوجه مليء بالأعصاب التي ترتبط مباشرة بجذع الدماغ، ويمكن أن تؤثر حركة أحدهم على الآخر.

وتابع أن هناك ارتباطا بين العصب المسؤول عن حركة العين والآخر المسؤول عن حركة الفم، وهذا يفسر سبب فتح الفم خلال وضع الماسكارا التي تتطلب شد العين قليلا لتكون أكبر حجما.