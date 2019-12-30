» السودان يقر ميزانية 2020 بعجز مليار دولار

30 ديسمبر 2019 - 01:59 م

أقر إبراهيم بدوي وزير المالية السوداني ميزانية 2020 والتي تضمنت 73 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 1.62 مليار دولار، بعد موافقة مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء علي أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ومع إقرار الميزانية هناك توقعات بأن تبلغ إيراداتها 568.3 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 12.63 مليار دولار متضمنة زيادة الإنفاق علي الرعاية الصحية والتعليم.

في سياق متصل جعلت الحكومة السودانية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم أحد أهم أولوياتها باعتباره شرط أساسي لاستبعاد السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهابـ والذي اعتبر عائق أمام حصول السودان علي دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جدير بالذكر ان اقتصاد السودان تضرر بشدة عندما انفصل الجنوب 2011 مما كلف ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط وهو المصدر الأساسي للعملة الأجنبية، مما أدي إلي ارتفاع معدل التضخم مقترنا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.