مصادر تكشف سبب تفشي "الجرب" في تركيا

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تركيا

اسطنبول

الجرب

غرفة أطباء

كشف الأمين العام لغرفة أطباء إسطنبول، عثمان أوزتورك، إن سبب انتشار مرض الجرب في المدينة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، هو أن المرض اكتسب مقاومة عالية ضد العلاج.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن أوزتورك قوله إن الدراسات التي أجريت على حالات الإصابة بمرض الجرب، كشفت أن المرض اكتسب مناعة تجاه العقاقير والأدوية المتوفرة في البلاد.

وأضاف أن "هناك أدوية وعلاجات مختلفة يتم استخدامها في السنوات السابقة كانت مؤثرة. ولكن الحالات التي نواجهها هذا العام أكثر مقاومة.. وهذه النتائج قائمة على مراقبات للوضع".

وكانت وزارة الصحة التركية حذرت من انتشار الجرب في عدد من المدن التركية، كما دعت وزارة الصحة التركية المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب.

وقالت الوزارة في منشور: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".


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