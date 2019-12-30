شاهد.. دفتر ينقذ سعودية من رصاصة طائشة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة مثيرة، حيث أنقذ دفتر دراسة فتاة سعودية من الموت بعد اختراق طلق ناري طائش لمنزلها في حي الشامية بمركز القوز جنوبي محافظة القنفذة.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صاحب البيت لمساء يوم السبت، حيث اخترقت رصاصة جدار إحدى غرف المنزل، وكانت إحدى بناته تستعد لاختبار يوم أمس الأحد، لكنها أحست بالتعب فخرجت من الغرفة لوهلة لتتفاجأ لدى عودتها باختراق رصاصة لدفترها.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صاحب البيت لمساء يوم السبت، حيث اخترقت رصاصة جدار إحدى غرف المنزل، وكانت إحدى بناته تستعد لاختبار يوم أمس الأحد، لكنها أحست بالتعب فخرجت من الغرفة لوهلة لتتفاجأ لدى عودتها باختراق رصاصة لدفترها.