وظائف خالية للرجال والنساء في مطار الرياض

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متابعات - أمينة عبد العال

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تمهير

أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوس للعمل في الشركة عبر برنامج تمهير " التدريب علي رأس العمل"، بمسمي وظيفي" مسئول العقود" وظيفة واحدة للجنسين.

و الشروط الواجب توافرها في المتقدم أو المتقدمة: أن يكون سعودي الجنسية حاصل علي البكالوريوس أو ما يعادله في التخصصات الإدارية، ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم ، إلا يكون المتقدم استفاد من برنامج تمهير سابق.

جدير بالذكر أنه يتم التقديم من خلال هذا الرابط.
http://https//www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match-score?jobPostId=17036204&flagForBack=1¬=true


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