دعوة عاجلة من الملك سلمان للسعوديين

30 ديسمبر 2019 - 02:39 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا اليوم الاثنين، إلى إقامة صلاة استسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، الموافق 2 يناير المقبل.







وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي: "تأسيا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440هـ حسب تقويم أم القرى".











وتابع البيان: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملا بسنة النبي محمد، وإظهارا للافتقار إلى الله تعالى، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".







