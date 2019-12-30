  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

الاهلى

اتحاد الكرة يُقرر خصم 3 نقاط من الأهلي

طريق الكباش

بيان عاجل من البرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

السيسي

"السيسي" يتصل برابع زعيم دولة بشأن ليبيا

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

عرب وعالم

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو إباحي يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك

#

فيديو صادم.. قناص القطط يهز دولة عربية

#

ضبط مصرى بالكويت يتعاطى المخدرات داخل سيارة

#

تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر

الاردن

شاب

سيارة

الشارع

فتاة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، على وقع انتشار فيديو إباحي لطالب وطالبة يمارسان الجنس داخل سيارة في شارع عام بالمملكة الأردنية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمن بسرعة تحديد هوية الشاب والفتاة والقبض عليهما، ليكونا عبرة لمن يحاول فعل هذا الأمر مرة أخرى.

وقالت مواقع محلية إن الفيديو الجنسي لشاب و فتاة من طلبة جامعة جرش في الأردن، وهم يمارسون الزنا الكامل في موقف للسيارات، وفي الشارع العام بلا خوف ولا حياء.

وظهر الشاب و الفتاة بشكل مستفز ومقزز وأمام الجميع في موقف للسيارات، وأمام السيارات المارة في الشارع العام بدون خجل وخوف.

ووقعت حادثة الزنا العلني خارج حرم الجامعة في موقف السيارات على الشارع أربد عمان أمام الملأ.

وعلى إثر الضجة التي أثارها النشطاء في الأردن، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن التحقيقات في الفيديو اللاأخلاقي قادت لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتبين أنهم غادروا البلاد.

ونفى الناطق المعلومات التي يجري تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، مشددا على أنها معلومات كاذبة ومغلوطة.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات، لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.

وأهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة أو تصوير أي مخالفة قانونية اللجوء على الفور إلى عناصر أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022
» مفاجأة.. «هنري» مُرشح لخلافة «فالفيردي» في برشلونة
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه
» حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي
» إف سي مصر يحقق انتصاره الأول بالدوري أمام طنطا
» "أردوغان" يوقع على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
» العناني يستقبل مسئولي" جينيس" لتسجل مصر في الموسوعة
» بالفيديو.. حكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة قدم
» السودان يقر ميزانية 2020 بعجز مليار دولار
» "الزراعة": وجود قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية أولوية قصوي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك