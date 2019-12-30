» مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه

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الرياضة

مونتيري
مونتيري
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المصريون

الدوري المكسيكي

مونتيرى

كلوب امريكا

حقق فريق مونتيري لقب الدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح على كلوب أمريكا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، عقب الخسارة إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وتقدم كلوب أمريكا في الدقيقة السادسة عن طريق فيدريكو فيناس، قبل أن يضيف ريكارد سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 75 سجل روجيليو فونيس هدف تقليص الفارق لمونتيري، لينتهي الوقت الأصلي بتقدم كلوب أمريكا 2 - 1 ، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي ومن بعده إلى ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لمونتيري الذي سجل أربع ركلات، مقابل اثنتين لكلوب أمريكا، ليحصد لقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.


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