«لسنا في حاجة».. «جوجل» تصدم بدرية طلبة

نفت شركة جوجل مصر ما أثير حول تغيير خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google ، المعروفة باسم (GPS ).

وقالت الفنانة بدرية طلبة في لقاء تليفزيوني، أمس الأحد، إنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـ«GPS » سيتضمن أبرز «الإفيهات» الخاصة بها، والتي قدمتها خلال أعمالها الفنية.

وقالت "طلبة" في مداخلة ببرنامج "مساء DMC " مع إيمان الحصري، إن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاؤه قريبًا، مضيفة: «الناس هتختار تشغل مين؟، إفيهات بدرية ولا الراجل اللي صوته أجش»، موضحة أنها ستقوم بتسجيل «الإفيهات» مع بداية الأسبوع المقبل لتدشين التطبيق».

ومن جانبها قالت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إنه «بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google ، الذي يساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح».

وأكدت الشركة، «سنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي».