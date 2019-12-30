سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

وولفرهامبتون

كشفت صحيفة «الامارات اليوم»، سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه النجم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون التي جمعت الجانبين مساء أمس بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي.

وذكرت الصحيفة الإماراتية، أن محمد صلاح استخدم بخاخًا لعلاج الحساسية الزائدة للجيوب الأنفية والتي يعاني منها النجم المصري في ظل الأجواء الباردة التي أقيمت خلالها المباراة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 55 نقطة ويملك مبارة مؤجلة مع وست هام يونايتد، ويتفوق بفارق 13 نقطة على ليستر سيتي أقرب ملاحقيه و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث في نهاية مثالية لـ"الريدز" لعام 2019 الذي شهد تتويجه بـ 3 بطولات هي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي وكأس العالم للأندية.

واحتل محمد صلاح المركز الـ30 فى قائمة أفضل 50 لاعباً فى العالم بالعقد الأخير، بعد النجاحات الرائعة التى حققها مع "الريدز" منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

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