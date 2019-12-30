«السيسي» يتلقى رسالة تعزية من «الإمارات» في ضحايا بورسعيد

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أعرب رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم عن صادق مؤاساته خلال برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حادث السير الذي وقع على أحد الطرق بمحافظة بورسعيد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أنّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس السيسي.

وقبل يومين وقع حادث تصادم أتوبيس، بسيارة نقل في بورسعيد مما أدى إلى مصرع 23 وإصابة 6 آخرين.

وتم التحفظ على الـ23 جثة بمشرحة مستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويتهم واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".


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