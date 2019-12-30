فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

30 ديسمبر 2019 - 05:37 م

في مشهد مؤثر يُبكي القلوب، تدول رواد موقع "تويتر" وحسابات إخبارية سعودية، مقطع فيديو لشيخ مُسن سعودي، وهو على سرير المرض في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، ويكتب وصيته لأبنائه ثم يفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين النشطاء، وقال حساب "عاجل" السعودي تعليقًا على الفيديو :« المواطن محمد بن عثمان خليف الغامدي -رحمه الله- يكتب وصيةً لأهله قبل وفاته بساعات في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، بعد أن شعر بقرب أجله، وتمت الصلاة عليه في جامع الفيصلية ودفن في مقبرة الفيصلية».

وحاز الفيديو على تعاطف كبير، داعين للفقيد بالرحمة، والمغفرة، فيما ظهرت وصية الراحل في صورة قريبة والتي أوصى فيها أبنائه بتقوى الله وطاعته، كما أوصاهم بأمهم وأختهم خيرًا ومحبتهم لبعض، كما أوصاهم بعد الندب أو النواح عليه داعيًا لهم بالنجاح والتوفيق.



فيديو ??

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في مشهد مؤثر ..

المواطن محمد بن عثمان خليف الغامدي -رحمه الله- يكتب وصيةً لأهله قبل وفاته بساعات في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، بعد أن شعر بقرب أجله، وتمت الصلاة عليه في جامع الفيصلية ودفن في مقبرة الفيصلية .

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. pic.twitter.com/Ed8A1mIWiZ — خبر عاجل (@AjelNews24) December 30, 2019





صورة ??

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شاهد نص وصية الشيخ محمد بن عثمان بن خليف الغامدي التي كتبها لأهله بيده في المستشفى قبل وفاته رحمه الله.

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. https://t.co/EEagj2GLnx pic.twitter.com/4J2yBrLOw8 — خبر عاجل (@AjelNews24) December 30, 2019