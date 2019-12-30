  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

الاهلى

اتحاد الكرة يُقرر خصم 3 نقاط من الأهلي

طريق الكباش

بيان عاجل من البرلمان بشأن نقل تماثيل الكباش لميدان التحرير

السيسي

"السيسي" يتصل برابع زعيم دولة بشأن ليبيا

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

قضايا وحوادث

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته
رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

سائق أوبر مصري يغتصب أمريكية في الكرسي الخلفي

#

المشدد 7 سنوات لعاطل قتل سائقًًا بالسلام

خطف

اعتداء

أوبر،

توصيل

فتاتين

جريمة جديدة تضاف إلى السجل "الغير مطمئن" لشركة "أوبر" لخدمات التوصيل، أقدم سائق يعمل في الشركة على جريمة شنيعة، بحق فتاتين بالتجمع الخامس، بعد أن حاول سرقتهما بالإكراه بمعاونة ابن شقيقه الذي كان يخبئه في شنطة السيارة.

قامت الفتاتان بطلب سيارة من شركة أوبر، هى وصديقتها وذلك بغرض التوصيل من كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول، ولكن قام السائق بإلغاء الرحلة وإخراج شخص كان يختبئ بشنطة السيارة وقاما بطعن أحدهما بعد مقاومته وذلك بغرض السرقة.

على الفور أبلغت الطالبة 17 عامًا قسم شرطة التجمع الأول، بأنها قامت بطلب سيارة أوبر برفقة صديقتها الطالبة 17 عامًا، وبعدها حضر السائق واستقلت الطالبتين السيارة بغرض التوصيل، وأثناء الرحلة بدائرة التجمع الأول، بمنطقة مدارس نرمين إسماعيل، قام السائق بإلغاء الرحلة من خلال الأبلكيشن موبايل، وتوقف، وقام بالنزول من السيارة بداعي تعطل السيارة والنزول للكشف على إطار السيارة الخلفي، وفوجئت الطالبتان بقيام السائق بإخراج شخص آخر من شنطة السيارة.

وقام السائق ومعاونه بالدخول للسيارة من خلال الكنبة الخلفية، وتهديدهم بمطواة “قرن غزال” بغرض سرقة الموبايلات والمتعلقات ومبلغ مالي قدره 450 جنيها، وخلال محاولة إحداهما المقاومة قام بطعنها في ظهرها بالمطواة، ما أحدث سيلا كبيرا ونزيفا من الدماء.

واعتقد السائق ومعاونه أن الفتاة ماتت، فقاما بإلقائها وفرا هاربين وقاما بحفر ودفن موبايلات البنتين بغرض عدم التعرف عليهم.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد السيارة ونوعها ولونها وخط سيرها، وتم ضبط المتهمين وهما، السائق (ي م ع ا، 42 سنة) المقيم بمنطقة المرج، نجل شقيق السائق (م ا م، 19 سنة) المقيم بمنطقة المرج.

وقاما بالاعتراف بتفاصيل الجريمة كافة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022
» مفاجأة.. «هنري» مُرشح لخلافة «فالفيردي» في برشلونة
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه
» حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي
» إف سي مصر يحقق انتصاره الأول بالدوري أمام طنطا
» "أردوغان" يوقع على تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
» العناني يستقبل مسئولي" جينيس" لتسجل مصر في الموسوعة
» بالفيديو.. حكم يقبل زميلته قبل بداية مباراة كرة قدم
» السودان يقر ميزانية 2020 بعجز مليار دولار
» "الزراعة": وجود قاعدة بيانات عن الثروة الحيوانية أولوية قصوي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك