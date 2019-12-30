سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

30 ديسمبر 2019 - 05:56 م

جريمة جديدة تضاف إلى السجل "الغير مطمئن" لشركة "أوبر" لخدمات التوصيل، أقدم سائق يعمل في الشركة على جريمة شنيعة، بحق فتاتين بالتجمع الخامس، بعد أن حاول سرقتهما بالإكراه بمعاونة ابن شقيقه الذي كان يخبئه في شنطة السيارة.

قامت الفتاتان بطلب سيارة من شركة أوبر، هى وصديقتها وذلك بغرض التوصيل من كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول، ولكن قام السائق بإلغاء الرحلة وإخراج شخص كان يختبئ بشنطة السيارة وقاما بطعن أحدهما بعد مقاومته وذلك بغرض السرقة.

على الفور أبلغت الطالبة 17 عامًا قسم شرطة التجمع الأول، بأنها قامت بطلب سيارة أوبر برفقة صديقتها الطالبة 17 عامًا، وبعدها حضر السائق واستقلت الطالبتين السيارة بغرض التوصيل، وأثناء الرحلة بدائرة التجمع الأول، بمنطقة مدارس نرمين إسماعيل، قام السائق بإلغاء الرحلة من خلال الأبلكيشن موبايل، وتوقف، وقام بالنزول من السيارة بداعي تعطل السيارة والنزول للكشف على إطار السيارة الخلفي، وفوجئت الطالبتان بقيام السائق بإخراج شخص آخر من شنطة السيارة.

وقام السائق ومعاونه بالدخول للسيارة من خلال الكنبة الخلفية، وتهديدهم بمطواة “قرن غزال” بغرض سرقة الموبايلات والمتعلقات ومبلغ مالي قدره 450 جنيها، وخلال محاولة إحداهما المقاومة قام بطعنها في ظهرها بالمطواة، ما أحدث سيلا كبيرا ونزيفا من الدماء.

واعتقد السائق ومعاونه أن الفتاة ماتت، فقاما بإلقائها وفرا هاربين وقاما بحفر ودفن موبايلات البنتين بغرض عدم التعرف عليهم.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد السيارة ونوعها ولونها وخط سيرها، وتم ضبط المتهمين وهما، السائق (ي م ع ا، 42 سنة) المقيم بمنطقة المرج، نجل شقيق السائق (م ا م، 19 سنة) المقيم بمنطقة المرج.

وقاما بالاعتراف بتفاصيل الجريمة كافة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين والمضبوطات على النيابة.