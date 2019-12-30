الجونة يتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي

30 ديسمبر 2019 - 07:00 م

تعادل فريق الجونة مع الإنتاج الحربي، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري العام.

وشهدت المباراة سيطرة بين الفريقين في وسط الملعب ولكن ظهر الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، مستحوذًا على الكرة في الجزء الأخير من المباراة، فيما واجه الجونة صعوبة في اقتحام دفاعات الفريق الضيف خاصة في ظل تماسك الفريقين في التلت الأخير، لذلك لم تشهد المباراة أي هدف.

وبذلك التعادل يظل الجونة في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، فيما يصعد الإنتاج الحربي المرتبة السادسة برصيد 16 نقطة، ويهبط نادي الزمالك للمركز السابع برصيد 15 نقطة.

يذكر أن الإنتاج الحربي يستضيف المصري البورسعيدي في الجولة الـ12 للدوري في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، فيما يحل الجونة ضيفًا على أسوان في نفس الجولة.