بيان مفاجئ عن وفاة مواطن كويتي أثار الرأي العام

30 ديسمبر 2019 - 07:07 م

كشف تقرير رسمي صدر اليوم الاثنين، حل وفاة المواطن الكويتي أحمد الظفيري، عن الإجراءات القانوينة التي اتخذت حياله من قبل رجال الشرطة أثناء إيقافه داخل مركز أمني.

وأكدت اللجنة المشكلة للتحقيق في ظروف ملابسات الوفاة، صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة معه، مشيرة إلى أنه ثبت عدم المساس بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى استلامه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكدت أن الوفاة نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، مؤكدة عدم وجود أية إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة.

وتحولت قضية وفاة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى، أحمد الظفيري، إلي قضية رأي عام، ما دعا مجلس الأمة الكويتي إلى إيقاف المسؤولين عن الحادثة عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة.