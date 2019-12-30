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الأربعاء.. مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا بنادي الزمالك

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أمير سعد

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رئيس الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا لـ«ميتشو»

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر الأربعاء المقبل، بحضور رؤساء ومندوبي الأندية.

وقرر «مرتضى» عقد المؤتمر للإعلان عن نتائج الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنة المؤقتة التى صدرت في الفترة الأخيرة.

ووجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، رسالته لجماهير نادي الزمالك بمساندة الفريق ومجلس الإدارة ضد الحملات الموجهة ضد النادي والمؤامرة التي يدبرها أعداء الزمالك.

وقال منصور: إن تقييم مجلس الإدارة لا يكون بالقطعة والمباريات ولكن بعدد البطولات التي حصدها في مختلف الألعاب، مشددا على أن الخسارة موجودة في عرف الرياضة والمنافسة.


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