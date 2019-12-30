«عواد» يداعب جماهير الزمالك

30 ديسمبر 2019 - 07:22 م

حرص محمد عواد، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، رسالة إلى جمهور الفريق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب محمد عواد عبر موقع التدوينات القصيرة: «زملكاوي وعشقه فى قلبى ملوش حدود».

جاءت تغريدة حارس الزمالك في محاولة منه للتقرب من جمهور القلعة البيضاء بعد الانقلاب عليه بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة.

كان مسئولو نادى الزمالك قد صرفوا اليوم 300 دولار لكل لاعب وكذلك أعضاء جهاز الفريق، والتى جاءت بمثابة مكافأة فورية على التعادل خارج الأرض مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لكل فريق، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب ليفى مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية، وجاءت تلك المكافأة بعيدة عن مكافأة لائحة الأبيض وذلك بعد وعد مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين بمكافأتهم على الأداء والنتائج حال تحسنها.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من زامبيا فى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بعد خوض لقاء زيسكو الزامبى عصر السبت، ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبى الكونغولى المتصدر بـ 7 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطتين لكلاً منهما.

