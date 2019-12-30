» فضيحة أخلاقية لحارس الريال: «رفض الاعتراف بنجله»

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الرياضة

كورتوا
كورتوا
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أمير سعد

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المصريون

كورتوا

تورط تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، في فضيحة أخلاقية، حسبما كشفت صحفية «ميرور» الإنجليزية.

ورفض كورتوا الاعتراف بطفل أنجبه من علاقة عاطفية عابرة مع جارته حينما كان يقيم فى العاصمة البريطانية لندن، فوفقًا لما نشرته الصحيفة عارضة الأزياء، إلزا إيزاك، دخلت فى علاقة مع صاحب الـ27 عاما الذى كان يسكن فى الشقة التي أمامها.

وكانت العارضة تتسلم الطرود والرسائل التى تأتي للحارس، وكان يتسلمهم منها عند عودته ليلا، ووفقا لأقارب العارضة، لاحظت العارضة أن كورتوا ينظر لها بشكل "شهواني" وهو ما لم تقبله في البداية خاصة وأن صديقته مارتا دومينجيز كانت حاملا في ذلك الوقت، إلا أن مقاومتها لم تستمر طويلا.

وعقب فترة، اعتاد الثنائى على قضاء الليالى سويا فى إحدى غرف فندق إقامة لاعبى تشيلسى.

وأسفرت إحدى المرات عن حمل العارضة من الحارس البلجيكى الذى طلب منها فور علمه بالأمر الخضوع لعملية إجهاض، لكنها رفضت خوفا على حياتها مفضلة الاحتفاظ بالجنين، لتضحى بعلاقتها مع زوجها الذى انفصل عنها فور علمه بالأمر.

ومع ولادة الطفل في سبتمبر عام 2017، انقطعت علاقة كورتوا بالعارضة، بعد أن انتقل لمحل إقامة جديد ثم السفر إلى إسبانيا، ورفض كورتوا الاعتراف بأبوته للطفل بشكل علنى، قائلا إن ذلك يمكن أن يهدد مسيرته الكروية والعديد من المشاكل حين يعرف الناس بأنه أنجب من علاقة مع سيدة متزوجة وأم.


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