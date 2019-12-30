» الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية

30 ديسمبر 2019 - 07:45 م

حقق فريق الهلال فوزًا كاسحًا على ضيفه العدالة، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، من في الجولة الـ10 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقمص القناص الفرنسي بافيتيمبي جوميز دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و40 و57.

وتكفل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ونواف العابد وصالح الشهري واندري كاريلو بتسجيل الأهداف الأربعة الأخرى في الدقائق 15 و34 و84 و90.

ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة من 11 مباراة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف النصر المتصدر والذي خاض 13 مباراة، فيما يأتي الوحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط عن الهلال.

على الجانب الأخر ظل العدالة في المركز الثاني من القاع برصيد ثمان نقاط.