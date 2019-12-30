  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى والخطيب

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

الأرصاد

الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا.. برد قارس وأمطار

طعن

تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم

أرشيفية

تركيا تحرك سفينتين عسكريتين في البحر المتوسط

رجل أعمال يقاضى "أوبر" لكشفها خيانته لزوجته

سائق «أوبر» يختطف فتاتين ويطعن إحداهما بالتجمع

شكري

تحرك مصري جديد ضد تركيا

الفقيد أثناء كتابة وصيته

فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

مشيخة الأزهر الشريف

«الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول

صلاح

سر «بخاخ الانف» الذي استخدمه «صلاح» أمام وولفرهامبتون

جانب من الواقعة

فيديو إباحي يهز الأردن.. طالب وطالبة داخل سيارة بالشارع

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

آخر الأخبار

مرتضى والخطيب
مرتضى والخطيب
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رسالة ساخنة من مرتضى منصور لـ جهاز "ميتشو"

#

مرتضى: بيان الأهلي تحدٍ للأمن.. ولن أخوض مباراة المقاولون

#

أول رد من «الخطيب» على إهانات مرتضى منصور

#

16 بلاغا من مرتضى منصور ضد مجلس "الخطيب"

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

سحر

محمود الخطيب

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع يوتيوب  لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يتحدث فيه عن وجود السحر الأسود فى الملاعب عندما كان يخوض مباراة في إفريقيا.

وأرجع مرتضى منصور، تراجع نتائج فريق الزمالك فى الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى تباعا لوجود أعمال سحر أسود لغلق الشبكة أمام مهاجمى الفريق الأبيض متهما الثلاثى ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبدالحفيظ بالوقوف وراءها .

وأشار إلى أن محمود الخطيب اعترف بوجود السحر فى الملاعب فى فيديو سابق عندما كان يروي إحدى القصص عن مبارياته الأفريقية ونفس الأمر مع عبد الحميد حسن ميدو لاعب الأهلى السابق الذى ذكر أن الأهلى يعانى من الحسد والسحر بعد إصابة محمد محمود وحمدى فتحى وسعد سمير ووليد أزارو فى منتصف الموسم الماضى.

وسخر مرتضى منصور من مسئولى الأهلى قائلا : "عندما يكون السحر فى صالحكم تعترفون به وعندما نذكره نحن تسخرون منا".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الدوري السعودي.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية
» القبض على عارضة الأزياء «العارية» بعد تسلقها الأهرامات
» فضيحة أخلاقية لحارس الريال: «رفض الاعتراف بنجله»
» مفاجأة صادمة في صورة ابنة أحمد الفيشاوي العارية
» «الحضري» ضمن أفضل 11 لاعبًا في إفريقيا
» «بنزيما» يُمدد تعاقده مع الريال حتى 2022
» مفاجأة.. «هنري» مُرشح لخلافة «فالفيردي» في برشلونة
» آخر تطورات المباحثات الإيرانية السعودية
» مونتيري بطلًا للدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه
» حكم صادم في قضية اغتصاب بريطانية من 12 إسرائيلي
» إف سي مصر يحقق انتصاره الأول بالدوري أمام طنطا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك