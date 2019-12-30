مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

30 ديسمبر 2019 - 07:46 م

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع يوتيوب لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يتحدث فيه عن وجود السحر الأسود فى الملاعب عندما كان يخوض مباراة في إفريقيا.

وأرجع مرتضى منصور، تراجع نتائج فريق الزمالك فى الدوري بالخسارة أمام طلائع الجيش والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى تباعا لوجود أعمال سحر أسود لغلق الشبكة أمام مهاجمى الفريق الأبيض متهما الثلاثى ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبدالحفيظ بالوقوف وراءها .

وأشار إلى أن محمود الخطيب اعترف بوجود السحر فى الملاعب فى فيديو سابق عندما كان يروي إحدى القصص عن مبارياته الأفريقية ونفس الأمر مع عبد الحميد حسن ميدو لاعب الأهلى السابق الذى ذكر أن الأهلى يعانى من الحسد والسحر بعد إصابة محمد محمود وحمدى فتحى وسعد سمير ووليد أزارو فى منتصف الموسم الماضى.

وسخر مرتضى منصور من مسئولى الأهلى قائلا : "عندما يكون السحر فى صالحكم تعترفون به وعندما نذكره نحن تسخرون منا".

