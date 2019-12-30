الجهات الأمنية تعلن قرارها بشأن قناة الزمالك

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الزمالك

مرتضى منصور

قناة

أرسلت الجهات الأمنية موافقة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على انطلاق قناة النادي الفضائية، مساء اليوم الإثنين.

وتلقت الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الإعلامي، خطابًا من الجهات الأمنية، يفيد بموافقتهم على انطلاق قناة نادي الزمالك.

وأرسل ناصر العبد، رئيس الإدارة المركزية للأمن، إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركة دي ميديا الإعلامية، بإنشاء قناة الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية، واقامة استديو تحليلي للمباريات.


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