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لماذا تفتح النساء أفواههن عند وضع مساحيق التجميل؟

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محمد فضل- متابعات

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مكياج

السيدات

التجميل

فتح أفواههن

ربما يسئل البعض عن سر فتح السيدات أفواههن عند وضع بعض أدوات التجميل على وجوههن وخاصة "المسكارة" على رموش العين، وهو الأمر الذي كشفت خبيرة تجميل، عن أسبابه.

وبحسب موقع "سبوتنيك" فقد قالت، ليزا إلدريدج، إن هنالك عدة نظريات لتفسير هذه الحركة، أولها أن فتح الفم يجعل الرموش ممتدة وواضحة.

أما السبب الآخر فهو أن فتح الفم خلال وضع مساحيق التجميل يقلل حركة الجسم، ما يعني ثباتا أكثر خلال القيام بالعملية.

ونقلت عن طبيب الأعصاب بجامعة بريجهام الأمريكية، برايان كوبر، بأن العصب المرتبط بحركة العين مرتبط بالعصب المسؤول عن الفم.


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