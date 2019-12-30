عمرو أديب: 2020 سيكون عام هذا الأمر الهام في مصر

30 ديسمبر 2019 - 11:30 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المتحف المصري الكبير من المشروعات القومية الهامة، وينسب هذا الإنجاز للإدارة المصرية الحالية، معتبرا أن 2020 سيكون عام المتحف المصري الكبير.

وأعرب أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، عن سعادته بتفاصيل الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، قائلا: "انبسط.. ارفع راسك فوق إنت مصري".