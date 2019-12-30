حركة "الشباب" الصومالية تتبنى تفجير مقديشو‎

30 ديسمبر 2019 - 11:30 م

أعلنت حركة "الشباب" المسلحة بالصومال، الإثنين، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة مقديشو السبت، وأودى بحياة نحو 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.



جاء ذلك في تسجيل صوتي للناطق باسم حركة الشباب علي محمو طيري، بثه موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.