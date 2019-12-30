  • الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة للمواطنين قبل بداية 2020

المصري

قصة المصري "المنسي" من أسرته منذ 5 سنوات في الكويت

عمرو أديب

عمرو أديب: 2020 سيكون عام هذا الأمر الهام في مصر

الاقتصاد المصري

خبير يكشف ملامح الأوضاع الاقتصادية بـ"2020"

بسبب تعويم الجنيه.. رواتب الموظفين تترنح إلى النصف

حقيقة نية الحكومة الاستغناء عن موظفين بالدولة

حالة الطقس

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ليلة رأس السنة

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم

بطاقة تموينية

«1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين» يثير زوبعة

صورة المعلم الضحية

حكم بإعدام 27 شرطيًا من المخابرات العامة السودانية

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور ينشر فيديو لـ«الخطيب» ويسخر من الأهلي

حركة "الشباب" الصومالية تتبنى تفجير مقديشو‎

عرب وعالم

قتلى الصومال
قتلى الصومال
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الصومال.. ارتفاع قتلى التفجير الانتحاري بمقديشو إلى 79

#

«حركة الشباب» تهاجم قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي

#

الصومال.. مقتل 5 جنود في هجوم لـ "الشباب" جنوبي البلاد

#

نجاة رئيس وزراء الصومال من هجومين

أعلنت حركة "الشباب" المسلحة بالصومال، الإثنين، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة مقديشو السبت، وأودى بحياة نحو 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.
جاء ذلك في تسجيل صوتي للناطق باسم حركة الشباب علي محمو طيري، بثه موقع "صومالي ميمو" المحسوب على الحركة.
ووقع التفجير الانتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غربي العاصمة الصومالية.وفي وقت سابق الاثنين، قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، في بيان، إن بلدا أجنبيا (لم يسمه) خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة ألمانية تكشف: ترامب رمز لنهاية القرن الأمريكي
» وزير السياحة والآثار يكشف خطة تطوير الأهرامات
» مصنع أبو زعبل للأسمدة قنبلة موقوتة تهدد حياة المواطنين
» "موسى" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن ميدان التحرير
» عيار 21 يسجل 772 جنيهًأ.. أسعار الذهب في ختام التعاملات
» تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم
» أول قرار لـ«الخطيب» بعد خصم 3 نقاط من الأهلي
» بعد ظهور ابنته عارية..أحمد الفيشاوي يصدم الجميع بفيديو مثير
» بيان مفاجئ عن وفاة مواطن كويتي أثار الرأي العام
» «صلاح» أم «ماني».. «كلوب» يرد من الأفضل في إفريقيا
» فيديو يبكي القلوب.. شيخ سعودي يكتب وصيته ثم يموت

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات