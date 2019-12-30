نيجيريا.. القبض على 43 من أفراد العصابات المسلحة

30 ديسمبر 2019 - 11:40 م

أعلنت السلطات النيجيرية، الإثنين، إلقاء القبض على 43 شخصا، في عمليات أمنية ضد العصابات المسلحة، بولاية "إينوجو" جنوبي البلاد.



وقال مدير الأمن بالولاية، أحمد عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية، إن قوات الأمن النيجيرية نفذت عمليات أمنية ضد العصابات المسلحة بمختلف مناطق الولاية.

وأضاف عبد الرحمن، أن العمليات أسفرت عن توقيف 43 فردا من تلك العصابات، ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة.

وتعاني العديد من المناطق النيجيرية، من هجمات مسلحة تشنها عصابات تسرق الماشية وتبيعها وتزرع الرعب في صفوف السكان.

ونهاية 2018، قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 3 آلاف و600 حالة قتل سجلت جراء الاشتباكات الدامية التي وقعت في نيجيريا، بين رعاة ومزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية.