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العراق..قبائل سُنية تقطع الطريق بين بغداد ومحافظة صلاح الدين

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احتجاجات العراق
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المصريون ووكالات

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قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن قبائل سُنية شمالي بغداد أغلقت الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين(شمال)؛ إحتجاجاً على اختطاف شيخ عشيرة من قبل مسلحين مجهولين.
واختطف مسلحون مجهولون، الإثنين، الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، أحد كبار شيوخ عشيرة "السادة المشاهدة"، في منطقة أم العظام بقضاء التاجي" شمال بغداد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه للأناضول، إن "المئات من افراد عشيرة السادة المشاهدة وعشائر أخرى في منطقة التاجي شمالي بغداد، أغلقوا الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين، احتجاجا على إختطاف الشيخ رافع المشهداني".
وأوضح المصدر أن "الوضع الامني متأزم في قضاء التاجي، وهناك محاولات لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع"، مشيرًا أن "قوات الأمن تجري فحوصات لكاميرات المراقبة لمعرفة هويات المسلحين".
وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت وتيرة هجمات، يشتبه بأن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي يقفون خلفها، في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة في الشمال، وكذلك المنطقة الممتدة بين محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) والمعروفة باسم "مثلث الموت".
وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. -

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