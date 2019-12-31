"أديب" يوجه رسالة هامة للمواطنين قبل بداية 2020

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عمرو أديب

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للشعب المصري قبل استقبال عام 2020، قائلا: "لا تعتبروا أن هناك فواصل بين الأيام.. الأمر المفصلي هو التغيير وليس التاريخ، واللي عايز يغير هيغير".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن وجود أشخاص يضعون أهدافا غريبة قبل بداية العام الجديد، موضحا أن الأهداف يجب أن تكون قابلة للتنفيذ "واحد يجي يقولك الزمالك هياخد الدوري.. إزاي يعني، قول الزمالك يحافظ على مركزه العظيم في المركز الثاني".
وأضاف "أرجوكم بلاش تكرروا أخطاء 2019 في العام الجديد"، متابعا: "حافظوا على الدولة المصرية لأنها مستهدفة، هناك تحديات كثيرة وعندما تحافظ على الدولة سوف تحافظ الدولة على المواطن والأسرة".

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