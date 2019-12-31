بسبب شبهات فساد.. إنهاء مهام سفير تونس في باريس

31 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، بإنهاء تكليف عبدالعزيز الرصاع من مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس، وإنهاء تكليف على الشعلالي من مهام قنصل عام للجمهورية التونسية في باريس.



تأتي هذه الإعفاءات بعد أن أعلنت وزارة الخارجية التونسية، 21 ديسمبر الجاري، أنه تم بإذن من رئيس الجمهورية فتح بحث معمق فيما تم تداوله بشأن وجود شبهة فساد في سفارة تونس في باريس.

