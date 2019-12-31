» صحيفة ألمانية تكشف: ترامب رمز لنهاية القرن الأمريكي

31 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

علقت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية على وضع الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة، قائلةً في عدد يوم غد الثلاثاء، إن القرن الحادي والعشرين «يغلب عليه وبشكل لا لبس فيه العودة للقومية، غير الليبرالية، أي التي تنتهج الحرية مع الجميع».



ورأت الصحيفة أن القومية «أيدولوجيا جماعية، لأنها لا تولي اهتماماً للفرد، بل لأسطورة الوجود الكلي، الشعب، البلد»، وقالت إن القومية ليست بالتأكيد ما يفضل اليمينيون التغني به، في كل مكان من وطنية أو حب للوطن.



وذهبت الصحيفة إلى أن «اللاليبراليين يحرصون على السجال الدائم، وعلى تحقيق المصالح على حساب الآخرين»، وقالت إن شعار ترامب «أمريكا أولاً» هو الترجمة الحديثة لعبارة «ألمانيا فوق كل شيء».

