مرتضى يوجه رسالة مفاجئة لعبدالله السعيد على الهواء

أحمد عادل شعبان
وجه مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - رسالة مفاجئة لعبدالله السعيد - لاعب بيراميدز - على الهواء مباشرة .
وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة "أون سبورت" : عبدالله السعيد لاعب مميز وملتزم داخل وخارج الملعب .
وأضاف: أردت التعاقد معه الموسم قبل الماضي عندما كان لاعبا في الأهلي نظرًا لحاجتي الشديدة له وليس كيدًا في النادي الأهلي .
وتابع: أرحب بعبدالله السعيد في الزمالك حاليا إذا أراد أن يلعب في القلعة البيضاء .
واستدرك: علاقتنا مميزة مع نادي بيراميدز ويمكن أن ننهي الصفقة.
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