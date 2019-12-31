مرتضى يوجه رسالة مفاجئة لعبدالله السعيد على الهواء

31 ديسمبر 2019 - 07:40 ص

وجه مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - رسالة مفاجئة لعبدالله السعيد - لاعب بيراميدز - على الهواء مباشرة .



وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة "أون سبورت" : عبدالله السعيد لاعب مميز وملتزم داخل وخارج الملعب .



وأضاف: أردت التعاقد معه الموسم قبل الماضي عندما كان لاعبا في الأهلي نظرًا لحاجتي الشديدة له وليس كيدًا في النادي الأهلي .



وتابع: أرحب بعبدالله السعيد في الزمالك حاليا إذا أراد أن يلعب في القلعة البيضاء .



واستدرك: علاقتنا مميزة مع نادي بيراميدز ويمكن أن ننهي الصفقة.



