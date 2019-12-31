تعرف على اكثر امرأة بحث عنها المصريون في 2019

31 ديسمبر 2019 - 08:32 ص

أظهر محرك البحث جوجل اسم أكثر سيدة بحث عنها المصريون خلال عام 2019 الذي ينتهي خلال ساعات .



وتبين أن المطربة شيرين عبد الوهاب هي المرأة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام .



ولم يبحث المصريون عن شيرين عبد الوهاب بسبب أعمالها الفنية وإنما بسبب المشكلات التي أثارتها بعض التصريحات الخاصة بها.



وكانت شيرين أثارت العديد من المشكلات بتصريحاتها خلال العام 2019 ، آخرها كان حديثها عن "العوانس" الذي أثار جدلا كبيرا.



