تعرف على اكثر امرأة بحث عنها المصريون في 2019

أحمد عادل شعبان
أظهر محرك البحث جوجل اسم أكثر سيدة بحث عنها المصريون خلال عام 2019 الذي ينتهي خلال ساعات .
وتبين أن المطربة شيرين عبد الوهاب هي المرأة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام .
ولم يبحث المصريون عن شيرين عبد الوهاب بسبب أعمالها الفنية وإنما بسبب المشكلات التي أثارتها بعض التصريحات الخاصة بها.
وكانت شيرين أثارت العديد من المشكلات بتصريحاتها خلال العام 2019 ، آخرها كان حديثها عن "العوانس" الذي أثار جدلا كبيرا.
ظهر12:03 م
فجر
05:29
شروق
06:58
ظهر
12:03
عصر
14:49
مغرب
17:07
عشاء
18:37