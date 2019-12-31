تعرف على اكثر امرأة بحث عنها المصريون في 2019

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شيرين عبد الوهاب

أظهر محرك البحث جوجل اسم أكثر سيدة بحث عنها المصريون خلال عام 2019 الذي ينتهي خلال ساعات .

وتبين أن المطربة شيرين عبد الوهاب هي المرأة الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام .

ولم يبحث المصريون عن شيرين عبد الوهاب بسبب أعمالها الفنية وإنما بسبب المشكلات التي أثارتها بعض التصريحات الخاصة بها.

وكانت شيرين أثارت العديد من المشكلات بتصريحاتها خلال العام 2019 ، آخرها كان حديثها عن "العوانس" الذي أثار جدلا كبيرا.

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