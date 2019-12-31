إعلامي: "مش هتشوفوا السواد اللي شفتوه تاني"

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قدم الإعلامي محمد على خير، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلاً: "سنة جديدة سعيدة على الشعب المصري ويارب حال المواطن في 2020 يكون أحسن وأفضل".

وأكد "خير" خلال برنامجه "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "أن الدولار هيستمر في النزول تدريجيًا، وهناك تراجع أسعار للخضار والفاكهة واللحوم ودواجن وتراجع أسعار السيارات".

وتابع: "أيضًا هيكون في تراجع بأسعار الوقود في 2020 لو استمر سعر الدولار في الانخفاض، وعلى كل الأحوال أنت مش هتشوف السواد اللي شوفته في نوفمبر 2016 تاني".

وواصل حديثه قائلاً: "في 2019 الـ1000 جنيه كانت بتشترى 10 سلع في يناير 2019، لكن في 2020 هيشترولك 12 أو 13 سلعة".

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