» صادم.. تموت حرقًا في غرفة العمليات

31 ديسمبر 2019 - 09:44 ص

أعلنت وزارة الصحة الرومانية عن وفاة سيدة مسنة 66 عامًا، بعد أن اشتعلت فيها النيران ما أدى إلى إصابتها بحروق بنسبة 40% أدت إلى وفاتها.

والحكاية الغريبة أن السيدة كانت تعاني من سرطان البنكرياس وأثناء إجراء عملية لها بمشرط كهربي وتطهير الجرح بمطهر قابل للاشتعال مما أدى إلى اشتعال الجرح، وحاولت الممرضة إطفاء الحريق بإلقاء النار عليها.

جدير بالذكر أن الصحة أعلنت تحقيقها في الحادث لمعرفة السبب وراء ما حدث، وأعلن أهل السيدة أن المستشفى أبلغتهم أنها توفيت جراء لحادث داخل غرفة العمليات ولم تمنحهم معلومات كافية.