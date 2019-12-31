أمير عربى يعلن احتجاز إيران للاعب كرة دولى

31 ديسمبر 2019 - 09:53 ص

كشف الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن أن إيران تحتجز اللاعب أنس بني ياسين بعد ذهابه للاحتراف هناك.

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب الأمير: "أنس مثل الابن لي. هو أروع لاعب ورجل حقيقي، ذهب للاحتراف في إيران، والآن لن يطلقوه مرة أخرى إلى وطنه، النادي لم يدفع له مستحقاته التي يستحقها.

يذكر أن أنس بني ياسين قد وصل، منتصف شهر سبتمبر الماضي، إلى إيران، للانضمام لنادي فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.



