علاقات حميمية فى مذكرات حرفية تلاحق "جونسون"

31 ديسمبر 2019 - 09:58 ص

يتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للتهديد مجددًا، من قبل سيدة أعمال أمريكية تدعى جينيفر آركوري.

يأتي هذا عقب تصريحات لسيدة الأعمال بنشر مذكرات تحمل محادثاتها الخاصة معه، حينما كان يعمل رئيسًا لبلدية لندن.

وبحسب تصريحات السيدة فإنها تفكر الآن في الكشف عن تفاصيل حميمة عنهما مؤكدة أنها احتفظت بمذكرات حرفية للمكالمات الهاتفية التي أجرتها مع جونسون قبل سبعة أعوام.

وأضافت أنها وثقت ما يقرب من 7 سنوات من المذكرات اليومية، منوهة بأن جونسون كان في كثير من الأحيان يتصل بي، وكنت آخذ الهاتف وأكتب تلك المحادثة كاملة.

وكانت سيدة الأعمال قد التقت بجونسون عندما كان يعمل عمدة لندن بين عامي 2008 و2016.