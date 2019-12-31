شاهد.. تسريب عقد محمد أوناجم مع الزمالك

31 ديسمبر 2019 - 10:39 ص

بعد تسريب عقد اللاعب محمد عواد حارس مرمى الزمالك الذي أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي، سربت مواقع عقد اللاعب المغربي محمد أوناجم الذي يلعب في الزمالك والذي انضم للفريق مطلع الموسم الجاري.

ويمتد تعاقد الفريق مع أوناجم حسب العقود الذي نشرتها صحيفة "الوطن"، حتى موسم 2022، وتصل قيمته الإجمالية إلى ما يقترب من مليونين ونصف المليون دولار وبالتحديد 2466893 دولارا أي ما يعادل 39747881.61 جنيه مصري.

ويلزم العقد لنادي بتوفير سكن للاعب، و4 تذاكر طيران سنوية درجة أولى له ولأسرته، وتوفير سيارة للاعب طوال مدة التعاقد، فضلا عن حصوله على 50% كمقدم تعاقد من قيمة عقده في الموسم الأول، والذي تصل قيمته إلى 800 ألف دولار.