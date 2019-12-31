  • الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن

فرّ من الإقامة الجبرية.. إمبراطور نيسان يعلن تواجده في لبنان

وزير الزراعة

رسالة مؤثرة من "الزمر" لوزير الزراعة

صدام حسين

رسالة من صدام حسين لبناته قبل الإعدام

اتحاد الكرة

رسميًا.. اتحاد الكرة يخصم 3 نقاط من الأهلي

أم كلثوم و إسماعيل ياسين

مفاجأة.. سر لا يعرفه الكثيرون عن حياة "أم كلثوم"

أحمد موسي

أحمد موسى: علّم واحد بس الأدب كله هيلتزم

هجوم على السفارة الأمريكية

بغداد..هجوم على السفارة الأمريكية وحرق العلم الأمريكي

وزير التموين

بشرى سارة من التموين للمواطنين

لميس الحديدي

"بتجيبي المجوهرات دي منين" تحرج لميس الحديدي

أم كلثوم

تزوجت عرفيًا لمدة 11 عاما.. مفاجآت في حياة "كوكب الشرق"

قضية شرف مثيرة للجدل في الإمارات

عرب وعالم

المحكمة
المحكمة
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصين تجبر الأويغور على هذا الأمر الخطير

#

مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع

#

«بن سلمان» يوجه رسائل هامة وعاجلة بشان النفط

#

بعد ظهور الرابعة.. تطورات مثيرة في قضية "حفيد البنا"

صدى البلد

أحمد موسى

العاصمة الإدارية الجديدة

"طعني في شرفي" كلمات قالتها فتاة إماراتية في محضر حررته في قسم الشرطة وكتبت به رقم سيارة الشاب الذي اتهمته، وتنظر محكمة جنح الشارقة القضية حاليًا، في قضية مثيرة للجدل حاليًا بالإمارات.

وتعود بداية القضية وعلى لسان الفتاة إنها أثناء سيرها بسيارتها في الشوارع العامة بالشارقة، فوجئت بشاب يخفض زجاج سيارته ويقول لها: "أنت بقرة ما تشوفي وبصق عليها".

جدير بالذكر أن الشاب نفي كل ما قيل مؤكدًا أنه لا يتعرف هذه الفتاة، مطالبًا بالصلح إلا أن الفتاة رفضت.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "بوتين" يسبح وسط الدلافين
» رونالدو يخطف الأنظار..مجوهرات بـ630 ألف إسترليني
» قضية شرف مثيرة للجدل في الإمارات
» سعودية تحتل غلاف يناير 2020
» صادم.. تموت حرقًا في غرفة العمليات
» ابنة فنان شهير تظهر "محجبة" .. وإعجاب بصورتها
» باسم سمرة لزميلته الفنانة: انتي جامدة جدًا
» الموت يفج الفنان خالد سليم
» لميس الحديدي تخرج لفاصل بعد طلب ضيفتها "دخول الحمام"
» صحيفة ألمانية تكشف: ترامب رمز لنهاية القرن الأمريكي
» وزير السياحة والآثار يكشف خطة تطوير الأهرامات

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات