بغداد..هجوم على السفارة الأمريكية وحرق العلم الأمريكي

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عبد القادر وحيد- متابعات

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بغداد

هجوم

السفارة الامريكية

العلم الأمريكي

قام عدد من المحتجين العراقيين  اليوم الثلاثاء، بالهجوم على البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

 وذكرت سكاي نيوز عربية أن مناصري كتائب "حزب الله" العراقي، كانوا قد نصبوا في وقت سابق خيام اعتصام أمام بوابة السفارة الأمريكية.

وبحسب مراسل سكاي نيوز فقد تم إخلاء الموظفين الأساسيين في السفارة الأميركية في بغداد.

وأضافت أيضا في خبر عاجل أن مناصري ميليشيات كتائب حزب الله العراق قاموا بحرق العلم الأميركي أمام مبنى السفارة في بغداد.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت الأحد الماضي، استهداف مواقع لكتائب حزب الله الشيعي العراقي.


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