رسميًا.. اتحاد الكرة يخصم 3 نقاط من الأهلي

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متابعات- الدويني فولي

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا لنادي سموحة يخطره فيه بخصم 3 نقاط من فريق 1999 بالأهلي بعد خطأ إداري، وحسب النقاط لصالح الفريق الإسكندراني.

وكان محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قد غرد عبر "تويتر"، ليؤكد احتساب مباراة الأهلي وسموحة 1999 لصالح ناديه.

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فإن اللاعب عادل زينهم لاعب الأهلي شارك أمام سموحة رغم إيقافه لتراكم الإنذارات.




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