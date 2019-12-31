فرّ من الإقامة الجبرية.. إمبراطور نيسان يعلن تواجده في لبنان

31 ديسمبر 2019 - 11:39 ص

تمكن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن الرئيس السابق لـ"رينو نيسان ميتسوبيشي" من الفرار من الإقامة الجبرية المفروضة عليه في اليابان ليعود إلى بيروت.

وأضاف في بيان له: "أنا الآن في لبنان، لم أعد رهينة لنظام ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، لم أهرب من العدالة لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي وأخيرًا يمكنني التواصل بحرية مع وسائل الإعلام بدءًا من الأسبوع القادم".

في سياق متصل أفاد مصدر أمني لبناني بأن "غصن" وصل إلي بيروت صباح أمس قادمًا من إسطنبول علي طائرة خاصة.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال الشهير قيد الإقامة الجبرية في لبنان بعد اعتقاله والإفراج عنه بكفالة 4.5 مليون دولار في قضية شهيرة بتهم الفساد والاختلاس، حسبما نشرت الصحافة المحلية.