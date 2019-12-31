القيادات الحوثية تتخلص من بعضها بـ"الهدايا القاتلة"

31 ديسمبر 2019 - 12:04 م

"هدايا قاتلة"، نهج جديد اتبعته القيادات الحوثية في التخلص من بعضها البعض، حيث لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي مصرعه، إثر انفجار طرْدٍ أرسل إليه في منزله بحي الصافية وسط العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات "حسب العربية".

وكشف مصادر للصحيفة نفسها، عن أن القيادي الحوثي المدعو علي الشرفي، لقي مصرعه في منزله عند قيامه بفتح طرد أرسل إليه كهدية، وهو عبارة عن حقيبة "ملازم" عنونت بـ"ملازم القسم الجهادي"، وانفجرت عند فتحه لها ما أدى إلى مقتله وانفصال رأسه عن جسده.