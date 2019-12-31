"جوجل" يرفض اقتراح بدرية طلبة.. وإعلامي يعلق: "للأسف"

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الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
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علا خطاب

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جوجل

بدرية طلبة

تطبيق GPS

علق الإعلامي، رامي رضوان، عبر حسابه على "فيس بوك"، على إعلان الفنانة بدرية طلبة، نيتها تقديم تطبيق GPS "بصوتها"، لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.

ونشر رامي رضوان، في منشوره، صورة للفنانة بدرية طلبة، معلقًا عليها "للأسف جوجل نفت الخبر كان هيبقى أحلى مشوار بصوت بدرية طلبة".

وقد أثارت بدرية طلبة، حالة من الجدل، خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلنت نيتها تقديم تطبيق GPS لتوجيه مستخدمي خدمة خرائط جوجل.

من جهته، رد "جوجل" على هذا الاقتراح، "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط " Google ".


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